Bodrum’da Tiesto ile elektronik müzik

Mahir KANAAT

Elektronik müzik dünyasının efsane isimlerinden DJ ve prodüktör Tiesto, 10 Ağustos’ta Muğla’nın ilçesi Bodrum’daki Deve Güreşi Arenası’nda sahne alacak.

Etkinlik, bu yıl büyük ilgi gören Calibre Fest kapsamında düzenleniyor. Gün boyunca sürecek festivalde toplam beş farklı DJ performansı yer alacak. Festival, gece saat 00.00’da sona erecek olup kapanış performansı dünyaca ünlü Tiesto’ya ait olacak.

Organizasyonun, Bodrum’un yaz sezonu kültür ve eğlence takvimine önemli bir hareketlilik katması bekleniyor.