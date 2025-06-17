Bodrum’da ürküten yangın

Hava sıcaklığın artmasıyla beraber orman yangınları da artıyor. Sadece dün yurdun üç ayrı bölgesinde orman yangını çıktı. Muğla’nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi’ndeki makilikte, saat 12.30 sıralarında alevler yükseldi. Çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bir inşaatta kaynak yaptığı tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı. Yangının yapılan kaynak sonucu otluk alandan makiye sıçradığı öne sürüldü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ise yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yangında zarar gördü. Kırsal Çamlıdere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 350 dekar buğday ekili alanda zarar oluştu.