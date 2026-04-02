Bodrum’daki göçmen faciası Meclis gündemine taşındı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında en az 19 göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Eren, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Eren, aralarında bebeklerin de bulunduğu göçmenlerin hayatını kaybettiği olayın, yalnızca münferit bir facia olarak değil, Ege Denizi’nde uzun süredir devam eden yapısal sorunların bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“YAŞAM HAKKI AÇISINDAN CİDDİ TABLO”

Evrensel'de yer alan habere göre önergede, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları yükümlülükleri hatırlatılarak, yaşanan olayın yaşam hakkının korunması bakımından “son derece ciddi bir tablo” ortaya koyduğu ifade edildi.

Ege hattının, Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenler açısından giderek daha tehlikeli bir güzergâh haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, güvenli ve yasal geçiş yollarının sınırlı olmasının göçmenleri deniz yoluyla riskli yolculuklara zorladığı belirtildi. Bu durumun, insan kaçakçılığı ağlarını güçlendirdiği ve can kayıplarını artırdığı kaydedildi.

AB POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Eren, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmaları ve son dönemde tartışılan yeni göç ve iltica politikalarının Türkiye’yi fiilen “sınır ülkesi” konumuna getirdiğini ifade etti. Bu politikaların göçmenlerin hareketliliğini kısıtlarken, daha tehlikeli güzergâhlara yönelimi artırdığı vurgulandı.

Ayrıca, Avrupa Birliği’nin göç ve iltica sorumluluğunu üçüncü ülkelere devretme eğiliminin; geri itmeler, silahlı müdahaleler, kötü yaşam koşulları ve uluslararası koruma hakkına erişimin zorlaştırılması gibi ciddi insan hakları ihlallerine yol açtığına dikkat çekildi.

SORU ÖNERGESİ SUNULDU

Eren’in İçişleri Bakanlığına yönelttiği sorular arasında şu başlıklar yer aldı: