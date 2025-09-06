Bodrum’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın başladı.



Bugün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre trafondan kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Yangında 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.