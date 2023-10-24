Bodrum’daki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.



Çırkan Mahallesi Pedasa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ali Arslan ve arkadaşı H.K. ile husumetli oldukları E.M. ve H.C.O arasında çıkan silahlı kavgada Ali Arslan pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi, H.K. yaralandı. E.M. ve H.C.O polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.K. da polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. ve H.C.O tutuklanırken H.K. adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.