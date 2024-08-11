Bodrum’daki su krizi bir türlü çözülemedi

Haber Merkezi

Bodrum’da kente su sağlayan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 12’ye düştü, barajın ölü hacme düşmesi nedeniyle barajdan su alımı sona erdi. Diğer baraj olan Geyik Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 36’lardan yüzde 31’e geriledi. Bodrum’a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı’ndan su sağlanmaya devam ederken, Gürece, Bitez, Çırkan gibi mahallelerin yüksek kotlarında su kesintileri yaşandı.

MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, şöyle konuştu:

Bodrum’da su kesintilerinin bir türlü önüne geçilmiyor. Vatandaşlarımıza tankerlerle su takviyesi yapılıyor. Alt kotlu noktalarda ise basıncın artırılması nedeniyle boru hattı sürekli patlıyor. Bununla beraber işletmede büyük sorunlar olduğunu görüyoruz.” Su deposuyla ihtiyaçlarını giderdiğini söyleyen Ali Tarı, “20 günden fazla su yok. Bulunduğumuz bölgede 15 haneye su geliyor ancak buraya çıkmıyor” dedi. Vatandaşlar kesintilerin sona ermesini talep etti.