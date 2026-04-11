Bodrumspor - Bandırmaspor Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Maç Şifreli mi?

Trendyol 1. Lig 25/26 sezonu 35. hafta karşılaşmaları kritik viraja girerken, gözler bu akşam oynanacak Bodrumspor - Bandırmaspor mücadelesine çevrildi. Üst sıraları doğrudan ilgilendiren bu önemli randevu öncesinde futbolseverler en çok “Bodrumspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta”, “Bodrumspor - Bandırmaspor hangi kanalda”, “maç şifreli mi” ve “Bodrumspor Bandırmaspor canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

Özellikle puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan iki takımın karşı karşıya gelmesi, bu mücadeleyi haftanın en dikkat çeken maçlarından biri haline getiriyor. Bodrumspor sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek isterken, Bandırmaspor ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla yarışta avantaj elde etmeyi hedefliyor.

BODRUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig 25/26 sezonu 35. hafta kapsamında oynanacak Sipay Bodrum FK - Bandırma Spor karşılaşması 11 Nisan tarihinde, yani bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Maç TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Bu nedenle “Bodrumspor - Bandırmaspor maçı şifreli mi” sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda. Karşılaşma şifreli değil, TRT Spor üzerinden canlı ve şifresiz takip edilebilecek.

Karşılaşma Tarih Saat Kanal Yayın Durumu Bodrumspor - Bandırmaspor 11 Nisan 19:00 TRT Spor Canlı ve şifresiz

BODRUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodrumspor ile Bandırmaspor arasındaki kritik mücadele Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak. 35. hafta maçında ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak zirve hattına daha da yaklaşmak isteyecek.

Karşılaşmanın hakemi ise Alpaslan Şen olacak. Maçın hem puan tablosuna hem de sezonun geri kalanına etkisi nedeniyle hakem yönetimi de yakından izlenecek başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

BODRUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bu maç sıradan bir lig karşılaşması olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü her iki takım da ilk 8 içinde yer alıyor ve ligin üst sıralarındaki yarışa doğrudan etki ediyor. Bodrumspor 34 hafta sonunda 61 puanla 5. sırada bulunurken, Bandırmaspor ise 52 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bu nedenle Bodrumspor - Bandırmaspor maçı, yalnızca haftanın değil, aynı zamanda sezonun kritik dönemeçlerinden biri olarak görülüyor. Özellikle yükselme hattı ve play-off ihtimali düşünüldüğünde alınacak sonucun önemi daha da artıyor.

TRENDYOL 1. LİG’DE YÜKSELME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Trendyol 1. Lig’de sezon sonunda ilk 2 takım doğrudan Süper Lig’e yükselecek. Bunun yanında 3. sıradaki takım, 4 ile 7. sıra arasındaki takımların oynayacağı play-off aşamasının ardından gelecek ekiple Süper Lig’e yükselme maçı oynayacak.

Bu tablo, ilk 8 içinde yer alan takımların her puanını daha değerli hale getiriyor. Özellikle Bodrumspor gibi üst sıralara yaklaşmak isteyen ekipler için iç sahadaki maçlar büyük önem taşıyor. Bandırmaspor açısından ise deplasmandan alınacak olumlu bir sonuç, yarışta kalmak adına kritik bir kazanım olabilir.

İLK 8’DE SON DURUM: PUAN TABLOSU

İşte Trendyol 1. Lig 25/26 sezonunda 35. hafta öncesi ilk 8 takımın puan durumu:

Takım O G B M P 1 Erzurumspor 34 22 9 3 75 2 Amed Sportif 34 21 8 5 71 3 E. Erokspor 34 19 10 5 67 4 Çorum F. K. 34 19 6 9 63 5 Bodrumspor 34 18 7 9 61 6 Pendikspor 34 15 12 7 57 7 Keçiörengücü 34 14 11 9 53 8 Bandırmaspor 34 14 10 10 52

BODRUMSPOR İÇİN MAÇIN ANLAMI

Bodrumspor, 61 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu nedenle iç sahada oynayacağı Bandırmaspor maçından alacağı galibiyet, takımın üst sıralardaki konumunu daha güçlü hale getirebilir. Özellikle ilk 3 hattına yaklaşma ve sezon sonu yarışında daha iddialı bir yerde kalma adına bu maç büyük önem taşıyor.

Bodrumspor’un sahasında oynayacak olması, “Bodrumspor bugün kazanırsa kaç puana çıkar”, “Bodrumspor play-off hattında mı” ve “Bodrumspor Süper Lig yarışı” gibi aramaların da artmasına neden oluyor.

BANDIRMASPOR İÇİN KRİTİK DEPLASMAN

Bandırmaspor ise 52 puanla 8. sırada bulunuyor. Takım açısından Bodrum deplasmanı, ilk 8 içindeki yerini koruma ve daha yukarı sıralara tırmanma hedefi bakımından oldukça kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Bu yüzden Bandırmaspor cephesinde de “Bandırmaspor maçı saat kaçta”, “Bandırmaspor TRT Spor canlı yayın”, “Bandırmaspor deplasmanda puan alabilecek mi” ve “Bandırmaspor play-off yarışı” gibi aramalar öne çıkıyor.

Bodrumspor - Bandırmaspor Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Bodrumspor - Bandırmaspor Hangi Kanalda?

Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bodrumspor - Bandırmaspor Maçı Şifreli mi?

Hayır, mücadele TRT Spor’da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşma Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak.

