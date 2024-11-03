Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bodrumspor FK 0-0 Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 23:30
  • Giriş: 03.11.2024 23:30
  • Güncelleme: 03.11.2024 23:30
Kaynak: ANKA

Süper Lig'in 11. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 11. hafta maçında Bodrum FK evinde Alanyaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'ndaki  mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 64. dakikada Bodrumspor'da Musah Mohammed kırmızı kart görerek takımını sahada 1 kişi eksik bıraktı.

Kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayan müsabaka 0-0 eşitlikle tamamlandı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

BirGün'e Abone Ol