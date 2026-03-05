Bodrumspor - Iğdırspor maçı hangi kanalda, ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Bodrumspor - Iğdırspor maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Bodrumspor - Iğdırspor mücadelesi oldu. Taraftarlar özellikle “Bodrumspor - Iğdırspor maçı hangi kanalda?”, “Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Bodrumspor - Iğdırspor nerede oynanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

B Grubu’nda oynanacak bu önemli mücadele, hem puan tablosunu hem de takımların grup içindeki konumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bodrumspor ilk puanlarını almak isterken, Iğdırspor ise üst sıralara yaklaşmak için sahaya çıkacak.

BODRUMSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Bodrumspor - Iğdırspor karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele Bodrum’da oynanacak ve canlı yayınla ekranlara gelecek.

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Kanalı Bodrumspor - Iğdırspor 5 Mart 2026 Perşembe 20.30 Bodrum İlçe Stadyumu A2 TV

Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadele A2 TV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU’NDA KRİTİK MÜCADELE

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması, takımlar için büyük önem taşıyor. Her karşılaşma çeyrek finale yükselme yolunda belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle Bodrumspor - Iğdırspor maçı da grup dengelerini etkileyebilecek mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

Takımların sahaya çıkacağı bu karşılaşma, hem puan tablosu hem de turnuvanın ilerleyen aşamaları açısından dikkatle takip edilecek.

BODRUMSPOR’UN GRUP PERFORMANSI

B Grubu’nda mücadele eden Bodrumspor, grup aşamasında henüz istediği sonuçları elde edemedi. Oynadığı karşılaşmalar sonunda puanla tanışamayan ekip, puan tablosunda alt sıralarda yer alıyor.

Puan: 0

Grup sırası: 7.

Bodrumspor, Iğdırspor karşısında sahasında kazanarak hem moral bulmak hem de grup aşamasındaki ilk puanlarını almak istiyor.

IĞDIRSPOR’UN GRUP PERFORMANSI

B Grubu’nda mücadele eden Iğdırspor ise oynadığı maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek puan toplamayı başardı. Takım, elde ettiği sonuçlarla orta sıralarda yer alıyor.

1 galibiyet

1 beraberlik

4 puan

Grup sırası: 4.

Iğdırspor, Bodrumspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak puanını artırmayı ve gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

BODRUMSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesi Bodrum’da bulunan Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip Bodrumspor, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya avantajlı çıkmayı hedefliyor.

Bodrumspor - Iğdırspor maçı ne zaman?

Bodrumspor - Iğdırspor Ziraat Türkiye Kupası maçı 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

Bodrumspor - Iğdırspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Bodrumspor - Iğdırspor maçı hangi kanalda?

Mücadele A2 TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bodrumspor - Iğdırspor maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak.

Bodrumspor grupta kaç puanda?

Bodrumspor B Grubu’nda 0 puanla 7. sırada yer alıyor.

Iğdırspor grupta kaç puanda?

Iğdırspor, B Grubu’nda 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 4 puanla 4. sırada bulunuyor.