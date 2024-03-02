Bodrumspor play-off’lara kaldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde karşılaştığı Aras Kargo’yu 3-1 mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlılar adını play-off’lara yazdırdı. Maçın ardından oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Ajans Haberleri 02.03.2024 23:14 Giriş: 02.03.2024 23:14

Güncelleme: 02.03.2024 23:14 Kaynak: İHA

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