Bodrumspor'un Düzce kampı sona erdi

1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Düzce'deki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

İki etaplı kamp çalışmaları kapsamında 5 Temmuz'da Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanlarla 2023-2024 sezonuna hazırlandı.

Tesislerde 27 gün boyunca günde çift antrenman yapan futbolcular, koordinasyon, ikili mücadele, top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Oyuncular, hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde ise salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla güç depoladı.

Bodrumspor, burada yaptığı hazırlık maçlarında Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Trendyol 1. Lig ekipleri Çorum FK ve Kocaelispor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı takım, 3 karşılaşmadan da aynı skorla 2-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlılar, kamp arasında Bolu'da oynanan hazırlık maçında ise Süper Lig ekibi Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu.

Bodrumspor kafilesi, 1. etabı 13, ikinci etabı ise 14 gün süren Düzce kampını tamamlayarak kentten ayrıldı.