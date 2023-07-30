Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 30.07.2023 17:06
  • Giriş: 30.07.2023 17:06
  • Güncelleme: 30.07.2023 17:06
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Düzce'de devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takımın, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki sabah idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

BirGün'e Abone Ol