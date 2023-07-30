Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Düzce'de devam ediyor.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takımın, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki sabah idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalıştı.