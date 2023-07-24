Bodrumspor’da yeni başkan belli oldu

Rıza Karakaya’nın başkanlıktan istifa etmesinin ardından Bodrumspor’un yeni başkanı, hisselerin yüzde 80’ini elinde bulunduran iş insanı Fikret Öztürk oldu. 3 yıldan beri hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Öztürk, 3 yıldan bu yana 16 milyon Euro para harcandığını dile getirdi.

Fikret Öztürk, Bodrumspor’daki son gelişmeler ve hedeflerinin kamuoyu ile paylaşıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Futbol Branşı’nın yeni başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ile kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bodrumspor’un 2022-2023 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Takımımız final oynayarak Süper Lig’in köşesinden döndü. Ancak mücadele sürekli. Seneye de aynı hedeflerle mücadelesini devam ettirecek. Bugün bu toplantıyı yapmamızdaki amaç takımımızın hedeflerini kamuoyuna takımızın yönetim kurulundan ve belediye başkanından dinlemek ve kamuoyu ile şu anki süreci paylaşmak” dedi.

“Rıza başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum” diyen Fikret Öztürk, Rıza Karakaya’ya teşekkür plaketi sundu. Karakaya, plaketi Bodrum halkı adına aldığını söyledi.



Biz denetime tabiyiz"

Öztürk, “Başladığımız günden bu yana gerek önceki borçları ile ilgili gerekse bugüne kadar harcadığımız para 3 senede 16 milyon Euro’yu buldu. Bunlar hepsi resmidir. Hangi işi yaparsam yapayım, her şey kuruşuna kadar resmi. Bu paranın 1 milyon 250 bin Euro’su Spor Toto ve federasyondan geldi. 550 bin Euro’su reklamdan, maç gelirlerinden 120 bin Euro, otopark ve dernek gelirlerine baktığımız zaman 385 bin Euro olmuş. Bir de 360 Euro token gelirleri vardı. Bunları hepsi kayıtlı. Dernek ve otopark gelirlerine baktığınız zaman harcanan paranın yüzde 2,5’ine tekabül ediyor. Derneğin şu anki payı yüzde 20. Eğer yüzde 2.5’lik ödeme yapmışsanız, yüzde 2,5’lik payınızın olması lazım. Ahmet Başkanımızla konuştuk, bunu en kısa zamanda telafi edeceklerini söyledi. Biz de peki diyoruz. Çünkü biz anonim şirketiz. Biz denetime tabiyiz. Bunun dışında bir hareket yapmamız mümkün değil. Bu hesaplar ya ödenecek ya da hisse azalacak. Ahmet ve Rıza Başkanıma söyledim, ‘Ben bu kadar para harcadım bugün size devretmeye hazırım’ dedim. Bugün hazırız.”



Amaç, Bodrumspor güçlü olsun"

Bodrumspor’u Bodrum’a yakışı bir duruma getirmek istediklerini söyleyen Öztürk, “Bodrumspor Barselona olsun, malı mülkü işletmeleri olsun diyoruz ama bu işletmeler, malı mülkü bedava verilsin istemiyoruz. Bir ihale olduğu zaman Bodrumspor olarak ihalelere girelim, kazanırsak alalım ve Bodrumspor adına alalım. Herkes ne ödüyorsa biz de ödeyelim. Bir liman yapılacaktı, ‘bize hisse verin, biz hissemize düşeni ödeyelim’ dedik. Hemen ‘Fikret Öztürk geliyor’ dediler. Kardeşim benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, benim işlerim bana yeter. Fakat bunu diyenler, sivil toplum örgütlerini diyorum, bugüne kadar Bodrumspor’a 5 kuruş para vermediler. En azından benim zamanımda vermediler. Sivil toplum örgütleri gelsinler, ben onlara ücretsiz hisse vereyim. Amaç, Bodrumspor güçlü olsun. Çok ortaklı, mülkü ve geliri olan bir Bodrumspor yapmak istiyoruz. Bodrumspor’u bir kolej takımı gibi çalıştıracağız. Kendi öz şirketimizden farklı tutmayacağız. Bizim esas amacımız budur. Bizim Bodrumspor’u sırtımıza bağlayıp götürecek halimiz yok. Cebimize koyup götürecek halimiz yok” şeklinde konuştu.



Bodrumspor’un yeni başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyelerinin ise henüz şekillenme sürecinde olduğunu dile getirdi.

Görevi bırakma sürecini anlatan Rıza Karakaya, şunları dile getirdi:

“Fikret Başkanım sağ olsun, ‘hisseler sıfıra düşse bile ben burada olduğum sürece başkan sensin’ derdi. Kendisine bana kıymet verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Hisseler, belediyenin yardım edip etmemesi gibi konular, bir de 12 yıl başkanlık beni yıprattı. Yoruldum. Aynı gitgelleri yapacak enerjiyi bulamadığım için, koltuğum garanti olmasına rağmen bırakma kararı aldım. Sağ olsunlar onlar da saygı duydular. Seneye hisse için 250 milyon bütçe söyleniyor. Yüzde 20 olsa, dernek 50 milyon getirecek. Dernek bunu ödeyemez. Ben de onun için Ahmet Başkanıma bir öneride bulundum. Belediyenin içinde olduğu bir sistem. Başkanım da sağ olsun kabul etti. Fikret Başkanım ikna etti. Bu şekilde biz hissemizi belediyeye devredersek bizi çok mutlu eder ve bu kulüp halktan kopmamış olur. Bu şekilde devam edeceğinden eminim.”

Toplantıda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Pendikspor maçında kavga ettiklerine dair iddiaların doğru olmadığını, herhangi bir kavgalarının olmadığını söyledi.