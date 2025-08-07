Bodrum’un anlık nüfusu 800 bine ulaştı

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler için en cazip şehirlerden olan Bodrum'un mevcut nüfusu yaklaşık 4 katına çıktı.

Muğla'nın 200 bin olan nüfuslu ilçesi 800 bine ulaşırken sahiller dolup taştı, plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum’da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti.

İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti. 7’den 70’e herkesin denize koştuğu Bodrum’da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü.

Plajlardaki yoğunluk kadar trafikteki kalabalık da dikkat çekerken, ilçede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Bodrum’un sahil şeridi boyunca yoğunluk gün boyu sürdü. Yetkililer, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklerken, vatandaşların özellikle serinlemek için girdikleri denizde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



