Bodrum’un İncileri yuvaya galibiyetle dönüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 13. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı V.Bank Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup etti.





Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig A Grubu 13. hafta karşılaşmasında Bodrumspor deplasmanda V.Bank Spor Kulübü’ne konuk oldu. V.Bank Spor Sarayı’nda 14.00’da başlayan karşılaşmada Bodrum’un İncileri ilk seti 23-25 önde kapattı. Yeşil-beyazlı ekip ikinci sette 25-22, üçüncü sette ise 25-12 mağlup oldu. Karşılaşmayı bırakmayan Bodrum’un İncileri dördüncü seti 21-25, beşinci seti ise 11-15 kazanarak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum’un İncileri haftayı 15 puanla kapattı.