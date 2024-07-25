Bodrum’un yeni Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu oldu

Bodrum Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanan tiyatro oyuncusu, komedyen Metin Zakoğlu, ilçenin sadece pahalılığıyla anılan bir yer olmadığını göstermenin en iyi yönteminin sanat olduğunu ifade etti.

Tiyatro oyuncusu, komedyen Metin Zakoğlu, Bodrum Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne atandı.

Zakoğlu, BirGün’e yaptığı açıklamada, Bodrum’un uzun zamandır sadece pahalılığıyla anılır hale geldiğini belirterek, "Bodrum’un böyle bir yer olmadığını yeniden göstermenin tek yolunun sanat olduğuna inananlardanım" dedi.

Bodrum’un 5 bin yıllık bir Antik Tiyatrosu olduğunu ve tiyatronun burada nadir yapıldığına yıllarca şahit olduğunu ifade eden Zakoğlu, "Bodrum Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları, Bodrum’un yüzü olmalı. Bodrum’un, tüm ülke tarafından hayranlıkla izlenen gözdesi olan bir tiyatrosu olmalı. Tiyatrosuyla, tiyatro emekçisiyle bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bir beldeyi hatta bir ülkeyi yönetmenin yolunun sanattan geçtiğine inandığını söyleyen Zakoğlu, İkinci Dünya Savaşı’nda yerle bir olmuş Almanya’da ilk önce opera ve tiyatro binalarının yapılandırıldığını ve sanatla kurtarıldığını vurguladı. Türk politikacılarına bunu anlatabilmek ve gösterebilmek için bu görevi kabul ettiğini belirten Zakoğlu, "Bodrum’dan tüm ulusa yayılacak olan Kent Tiyatroları projesi, her ilde ve her beldede sanat sayesinde ekonomiyi, insan ilişkilerini ve toplum psikolojisini en üst seviyeye çekecek" dedi.

Bir önceki Bodrum Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, 1 yıldır görevini sürdüren Filiz Çevik’ti.