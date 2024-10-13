Boeing 17 bin kişiyi işten çıkaracak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, 17 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında şirketin zor bir durumda olduğunu belirterek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve süren grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini kaydetti.

Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını ve KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini söyledi.

17 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

İş gücü seviyelerini önceliklere göre ayarlamak zorunda olduklarını belirten Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasından sonra maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını bildirdi.