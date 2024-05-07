Boeing'in insanlı ilk uzay uçuşu iptal edildi
Boeing'in insanlı ilk uzay uçuşu, planlanan fırlatmadan yaklaşık iki saat önce iptal edildi.
Kaynak: AA
Boeing'in insanlı ilk uzay uçuşu iptal edildi.
Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracının mürettebatında yer alan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk mürettebatlı fırlatılışı öncesinde Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nde son hazırlıklarını yaptı.
Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan 41 numaralı pistten gerçekleştirilmesi planlanan görev fırlatmadan yaklaşık iki saat önce mekanik bir sorun nedeniyle iptal edildi.