Boeing'in Starliner mekiği ilk kez uzaya fırlatıldı

Boeing, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yolladı.

Dünya 05.06.2024 19:30 Giriş: 05.06.2024 19:30

Güncelleme: 05.06.2024 19:33 Kaynak: AA

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