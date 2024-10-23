Boeing'in ürettiği iletişim uydusu yörüngede parçalandı

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in tasarladığı ve ürettiği iletişim uydusu yörüngede parçalandı.

"IS-33e" olarak da bilinen "Intelsat 33e" iletişim uydusunun operatörü Intelsat, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce "IS-33e" uydusunun arızalandığını ve hizmetinde aksamalar meydana geldiğini duyuran Intelsat, bu duyurudan iki gün sonra uydunun yörüngede parçalandığını ve tamamen kaybolduğunu bildirdi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uydunun parçalanma nedenine ilişkin kapsamlı analiz yürüttüklerini duyuran Intelsat, gözlem ve verilerin incelenmesi için uydunun üretici firması Boeing ve hükümet kurumlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

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Boeing ise olay hakkında açıklama yapmadı. Boeing'in ürettiği "IS-33e" iletişim uydusu, Ağustos 2016'da yörüngeye fırlatılmış ve Ocak 2017'de hizmet vermeye başlamıştı.

Intelsat, 19 Ekim'deki açıklamasında "iS-33e"nin arızalandığını ve Avrupa, Afrika ile Asya-Pasifik bölgelerindeki birçok müşterisinin bu hizmet kesintisinden etkilendiğini duyurmuştu.