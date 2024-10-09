Boeing işçileri masaya oturttu

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Amerikan emperyalizminin en önemli havacılık kartellerinden Boeing'de haftalardır süren grevde müzakereler yeniden başlarken, işçiler haklarını almakta kararlı. Boeing'in Batı Yakası fabrikalarında çalışan yaklaşık 33 bin işçinin katıldığı grevin sona erdirilmesi için masaya dönmek zorunda kalan patronların zam teklifi sendika tarafından yetersiz bulundu.

Boeing işçilerini temsil eden en büyük sendika olan Uluslararası Makinistler ve Havacılık ve Uzay İşçileri Birliği (IAM) üyeleri 25 gündür grevde. IAM ve Boeing, federal arabulucuların aracılığıyla yürütülen müzakerelere önceki gün yeniden başlamıştı.

IAM pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Boeing ve federal arabulucularla tüm gün boyunca görüştük ancak ilerleme kaydedemedik. Yarın (bugün) tekrar bir araya geleceğiz" dedi. Boeing de müzakerelerin devam edeceğini teyit etti.

Sendika, ücretlerin dört yıl boyunca %40 artırılmasını ve on yıl önceki sözleşmede kaldırılan maaş esaslı emeklilik planının yeniden yürürlüğe girmesini talep ediyor. Boeing, geçen ay işçilere %30 maaş artışı ve performans ikramiyelerinin yeniden verilmesini öngören iyileştirilmiş bir teklif sunmuştu. Ancak teklif kabul edilmemişti.

2008'DEN BERİ İLK

Boeing'de işçiler 2008 yılından bu yana ilk defa greve çıkmıştı. Portland ve Seattle şehirlerindeki işçilerin greve çıkmasıyla şirket en çok satan 737 MAX dahil olmak üzere pek uçak modellerinin üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. İşçilerin taleplerini karşılamayan şirket, 19 Eylül'de on binlerce çalışana zorunlu izin kullandırma kararı almıştı.