Boeing, Spirit AeroSystems'ı 4,7 milyar dolara satın alıyor

ABD'li uçak üreticisi Boeing, parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Boeing'den yapılan açıklamada, Spirit AeroSystems'in satın alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmanın hisse başına 37,25 dolar değerle yaklaşık 4,7 milyar dolara sağlandığı bildirilen açıklamada, Spirit Spirit AeroSystems'ın net borcunu da içeren toplam anlaşma değerinin yaklaşık 8,3 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Merkezi Kansas'ta bulunan Spirit AeroSystems, Boeing uçakları için parçalar üretiyor.

Boeing'in ürettiği "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, ABD'de 5 Ocak'ta havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Analistler, bu olayın ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing'in, söz konusu alımla kalite sorunlarını ortadan kaldırmayı umduğuna işaret ediyor.



