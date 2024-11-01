Boeing’de geçici anlaşma sağlandı

Grevdeki 33 bin işçiyi temsil eden sendika liderleri, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing’in ticari uçak üretimini felç eden uzun bir işçi anlaşmazlığını sona erdirmek için geçici bir anlaşmaya vardı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; şirketin son teklifi, onaylanırsa ücretler dört yıl boyunca yüzde 38 oranında artıracak ve işçilere 12 bin dolar ikramiye verilecek. Sendika, teklif hakkında 4 Kasım'da oylama yapmayı planlıyor.

Boeing'in çalışanları 24 Ekim tarihinde, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı almıştı. Öte yandan, Boeing'in 30 binden fazla çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitmişti.

2008'DEKİ GREV GÜNDE YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU

Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.