Boeing’de grev sürüyor: Savaş uçağı üretimi durduruldu

Boeing’in St. Louis yakınlarındaki savunma tesisinde çalışan 3.200 işçi, 4 Ağustos’ta başlattıkları grevi sürdürüyor. Uluslararası Makineciler ve Havacılık İşçileri Sendikası (IAM) üyeleri, şirketin sunduğu son teklifin yetersiz olduğunu belirterek, Seattle bölgesindeki işçilerle imzalanan sözleşmeye yakın bir anlaşma talep ediyor. Grev nedeniyle F-15 ve F/A-18 savaş uçaklarının üretimi tamamen durdu.

ŞİRKET TEKLİFİNİ SAVUNUYOR

Reuters'ın aktarımına göre, Boeing’in St. Louis yöneticisi Dan Gillian, reddedilen teklifin güçlü olduğunu belirtti. Şirket, işçilere yüzde 20’lik genel ücret artışı, 5.000 dolarlık imza bonusu ile daha fazla izin ve hastalık hakkı önermişti. Gillian, “Teklifimiz o zaman da güçlüydü, şimdi de güçlü; ortalama yüzde 40’lık ücret büyümesi içeriyor” açıklamasını yaptı.

SENDİKANIN TALEPLERİ

IAM Başkanı Brian Bryant, işçilerin daha yüksek ücret artışı, ücret skalasında üst seviyeye daha hızlı ulaşma ve emeklilik planında iyileştirme istediklerini söyledi. Bryant, “Gerçekçi olmak gerekirse Boeing’in Seattle’da sunduğu koşulları masaya getirmesi gerekecek” ifadelerini kullandı.

SEATTLE ANLAŞMASI ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Seattle’daki 33 bin Boeing işçisiyle geçen kasımda imzalanan dört yıllık sözleşme, yüzde 38’lik ücret artışı, emeklilik planı katkılarının artırılması, yıllık ikramiyenin geri getirilmesi, 12 bin dolarlık imza bonusu ve yeni ticari jet programının Seattle’da üretilmesi taahhüdünü içeriyordu. St. Louis’deki işçiler ise bu seviyede bir anlaşma sağlanmadan üretime dönmeyeceklerini belirtiyor.