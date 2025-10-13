BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini rekor seviyeye yükseltti

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

Kaynak: ekonomim.com