Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini rekor seviyeye yükseltti

Değerli metallerde ralli sinyali devam ederken, ABD’li banka BofA, altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Ekonomi
  • 13.10.2025 13:21
  • Giriş: 13.10.2025 13:21
  • Güncelleme: 13.10.2025 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini rekor seviyeye yükseltti
Fotoğraf: AA

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

Kaynak: ekonomim.com

BirGün'e Abone Ol