BofA, altın ve gümüş fiyat tahminlerini rekor seviyeye yükseltti
Değerli metallerde ralli sinyali devam ederken, ABD’li banka BofA, altın ve gümüş için fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.
Banka, altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.
BofA 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.
Kaynak: ekonomim.com