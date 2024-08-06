BofA'dan TCMB tahmini: Faiz indirimi ne zaman gelebilir?

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından BofA Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini aralık ayında indirmesi için yeri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ne zaman faiz inidirebileceğine ilişkin beklentisini paylaşan Bank of America (BofA) Securities ekonomisti Zümrüt İmamoğlu bankanın son çeyrekte faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti.

İmamoğlu faiz indirimi zamanlamasının verilere bağlı olacağını, faiz indirimlerinden önce makro ihtiyati tedbirlerin bir kısmını kaldırmak için yer olduğunu söyledi.

"ENFLASYON EYLÜL AYINDA YÜZDE 50'NİN ALTINA İNEBİLİR"

Baz etkisi ve güçlü para biriminin enflasyonun hızlı biçimde düşmesine neden olduğu ve eylül ayı itibarıyla enflasyonun muhtemelen politika faizi olan yüzde 50'nin altına ineceği belirtildi.



Trenddeki yavaşlama, hanehalkı ve reel sektör beklentilerinin azalmasının faiz indirimlerine başlamak için önemli faktörler olarak görüldüğü raporda "Henüz o noktada değiliz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca faiz indirirken 2025'te dezenflasyonun devamını sağlamak için sıkı para politikasını korumanın 'zorlu' olacağı vurgulandı.

Kaynak: BloombergHT