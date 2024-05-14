BofA, Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti

Bank of America, Türk bankalarının hedef fiyatlarında güncellemeye gitti. BofA Ocak ayında 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtmişti.

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America (BofA) Türk bankalarında hedef fiyatlarını yükseltti, al tavsiyelerini korudu.

BofA, Akbank için hedef fiyatını 90 TL'ye, Garanti BBVA için 136 TL'ye yükseltti.

Halkbank hedef fiyatı 12,7 TL'ye yükselirken tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu. Vakıfbank hedef fiyatı da 19 TL'ye yükseltildi, tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu.

Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.

Kaynak: BloombergHT