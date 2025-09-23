Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı: Savcılıkta ifade verecekler

“Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalında bir hadis üzerinden yapılan şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

İFADE VERECEKLER

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, haklarında soruşturma başlatılan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı.

İki isim savcılıkta ifade verecek.