Boğaz'da cesedi bulunmuştu: Rus yüzücünün annesi cenazeyi teşhis etti

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolduktan sonra 20 Ocak'ta Beşiktaş'ta denizde cesedi bulunan Nikolai Andreevich Svechnikov'un annesinin cenazeyi teşhis işlemleri tamamlandı.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gelen anne Ogalina Svechnikova ile yakınları binaya girerek, burada bir süre kaldı. Çocuğunun cesedini teşhis eden Ogalina Svechnikova, işlemlerin ardından buradan üzgün şekilde ayrıldı.

Rus yüzücü Svechnikov'un diğer yakınlarının kurumun önündeki bekleyişi ise sürüyor.

"TANINMAYACAK HALDE OLDUĞU" İDDİASI

Ailenin yakınlarından Ayla Karaman, yaptığı açıklamada "Uzun işlemlerden sonra resmi evrakın tamamlanmasının ardından cesedin fotoğrafını gördük. Daha sonra da cesedin kendisini gördük. Tanınmayacak halde olduğu veya üzerinde dövme bulunduğuna dair iddialar doğru değil. Kim bu haberi çıkardıysa gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Cenazenin ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin devam ettiğini aktaran Karaman, transfer ve defin evrakının tamamlanması için sürecin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, 20 Ocak'ta, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılması sonucu cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlenmişti.