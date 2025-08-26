Boğaz'da kaybolan yüzücü için arama çalışmaları sürüyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 24 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona eren yarışa 81 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı.

Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzme antrenörü Nikolai Svechnikov’un bitiş noktasına ulaşmadığı tespit edildi. Svechnikov’un karaya çıkmaması üzerine güvenlik birimleri alarma geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ve İstanbul İtfaiye ekipleri Boğaz boyunca hem su altı hem de havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul İtfaiyesi de 6 dalgıç personel ile yüzeyden ve dalış yöntemiyle arama faaliyetlerine destek veriyor.