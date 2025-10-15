Boğaz girişindeki gırgır görüntüsü tepki çekti: Kuzey Ormanları Savunması'ndan açıklama

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde hafta sonu çekilmiş, gırgırların toplu balık avı görüntüleri tepki çekti.

Kuzey Ormanları Savunması "Dünyadaki sayılı biyolojik koridorlardan biri olan Boğaziçi’ni de kapana çevirip, kalan son beş balık türünün de soyunu kırıyorlar. Marmara Denizi ölüyor ama hala hançerliyorlar. Rant odakları servet yığsın diye bir yaşam döngümüzü daha yıkıyorlar" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya açıklamalarında kıyıdan itibaren ilk 200 metrede ve 24 metrenin altındaki derinlikte ağ çekmenin yasak olduğu anımsatıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülere tepkiler sürerken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü de bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda İstanbul Boğazı’nda avcılık yapan gırgır balıkçı teknelerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde İl Müdürümüz Sayın Suat Parıldar da yer almış, ekiplerle birlikte sahada balıkçı gemilerinin faaliyetlerini yakından incelemiştir. Gerçekleştirilen kontrollerde, gırgır teknelerinin av araçları, avcılık yaptıkları derinlikler ile Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi (BAGİS) üzerinden izlenen faaliyetleri hem uygulamada hem de yerinde denetlenmiştir.

Yapılan denetimlerde su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği, yasal avcılığın desteklenmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla mevzuata uygunluk titizlikle kontrol edilmiştir. İl Müdürlüğümüz, İstanbul Boğazı ve çevresinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın temini için denetimlerine kesintisiz şekilde devam edecektir."