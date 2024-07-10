Boğaz Köprüsü'nden denize atlayan kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı. Deniz polisinin aramaları sonucu bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde korkuluklara çıkan bir kişi, kendini denize bıraktı. Deniz polisinin aramaları sonucu bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Boğaz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisi de köprünün altında önlem aldı.

Polisin ikna etmeye çalıştığı ismi öğrenilemeyen şahıs, korkuluklarda bir süre bekledikten sonra kendini denize bıraktı. Denize düşen şahıs, deniz polisleri tarafından kısa sürede bulunarak tekneye çıkartıldı. Tekneye alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekneyle kıyıya getirilen adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.