Boğaz Köprüsü'nün satılacağı iddia edilmişti: Resmî belgede özelleştirme detayı

İktidarın, İstanbul Boğazı'ndaki iki köprüyü ve bir dizi otoyolu özelleştireceğine yönelik tartışmalar devam ederken çarpıcı bir gelişme Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporuna yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2025 faaliyet raporunda 2025 yılı içinde imzalanan danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde ihale adı kısmında 'Otoyollar ve Köprülerin Özelleştirilmesine İlişkin Finansal Danışmanlık Hizmet Alımı' da yer aldı.

Raporun bu kısmına dikkat çeken CHP Milletvekili Cevdet Akçay "Milletin vergileriyle yapılan köprüleri ve otoyolları şimdi şirketlere devretmenin hazırlığını yapıyorsunuz" dedi.

Tabloya göre danışmanlık sözleşmesi Ernst & Young ile imzalandı.

Bloomberg'de geçen ayın başında yer alan haberde de iktidarın, satış sürecinde finansal danışmanlık hizmeti vermesi için Ernst & Young adlı şirketi yetkilendirdiği belirtilmişti.

Haberde, İstanbul'daki Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile en az 9 ücretli otoyolun özelleştirileceği kaydedilmişti.

İKİ RAPOR ARASINDAKİ FARK

2024 yılı faaliyet raporunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyol ve karayollarının 2010 yılındaki değişiklikle özelleştirme kapsamına alındığı belirtilmişti. Yanı sıra, 'işletme hakkının verilmesi' kapsamının genişletildiği vurgulanmış ve "İdare tarafından kurulacak şirket hisselerinin halka arz suretiyle özelleştirilmesine imkân tanınmıştır" denmişti.

2025 yılı faaliyet raporunda ise özelleştirme faaliyeti kastedilerek sürecin başlatıldığı "Otoyollar ve Köprüler’in uluslararası standartlarda işletilmesine yönelik finansal, teknik ve hukuki çalışmalar devam etmektedir" sözleriyle ifade edildi.

BLOOMBERG 4 AY ÖNCE DE YAZMIŞTI

İhale sürecine ilişkin somut bilgiler haber yer almadı. Yine Bloomberg'de eylül ayında yayımlanan haberde, köprü ve otoyolların satılması için Özelleştirme İdaresi’nin yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiği yazılmıştı. Söz konusu satışın Mehmet Şimşek'in 'projesi' olduğu haberde vurgulanırken görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşma sağlanmama ihitmalinin bulunduğu da kaydedilmişti.

2012’DEKİ GİRİŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI

Benzer bir satış süreci daha önce 2012’de gündeme gelmiş, yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ve köprülerin işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti. O ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmış ancak teklif düşük bulunduğu için ihale iptal edilmişti.