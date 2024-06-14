Boğaz Köprüsü trafiğe kapatıldı: Eylem yapan kişi ikna edildi

Boğaz Köprüsü, bireysel bir eylem yaptığı düşünülen kişinin araçla yolu kapatmasının ardından önlem amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Protestocu kişiyle müzakere başladı. Aracın üzerinde SMA yazması nedeniyle, eylemin SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı düşünülürken İçişleri Bakanı Yerlikaya, protestocuyla yürütülen müzakerenin sonuç verdiğini aktardı. Ardından trafik açıldı.

Boğaz Köprüsü, bireysel bir eylem yaptığı düşünülen kişinin araçla yolu kapatmasının ardından önlem amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Protestocu kişiyle müzakere yapıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, söz konusu şahısla yapılan müzakerenin sonucunda ikna edildiğini bildirdi.

Eylemin SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri de geldi.

İstanbul Valiliği'nden geçilen bilgi notunda, emniyetin tedbir amacıyla yolu kapadığı aktarıldı. "Bireysel bir eylem olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, eylemi yapan şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

KÖPRÜ TRAFİĞE AÇILDI

Polisin ikna çabasının ardından bireysel eylem yapan şahıs teslim alınarak emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin çekiye bölgeden kaldırıldı. Olay nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı olan köprü trafiği yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.