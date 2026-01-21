Boğazda bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında dün saat 10.30 sıralarında denizde yapılan temizlik sırasında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

YÜZME YARIŞINDA KAYBOLMUŞTU

Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta yapılan, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldığı 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışında kaybolmuştu.

Kanlıca-Kuruçeşme hattı başta olmak üzere Boğaz genelinde yapılan aramalara rağmen kendisine ulaşılamadı.

Olayla ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış; kamera kayıtları, otel ve hastane kayıtları incelenmişti.

Güvenlik görüntülerinde, Svechnikov’un yarış günü sabahı Beyoğlu’ndaki otelinden ayrıldığı tespit edilmişti.