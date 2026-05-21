Boğaziçi A.Ş. soruşturması: 25 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik bir operasyon düzenlenmiş, 57 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınanlarla birlikte sayı 60'a çıkarken, Başsavcılıktan yapılan açıklamada şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' iddialarına yer verilmişti.

25 İSME TUTUKLAMA

Gözaltındaki isimler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Saat 16.00 sıralarında savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de 25 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.