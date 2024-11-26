Boğaziçi akademisyeni: Dersimizi çift paltoyla yaptık

Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferlerin eylül ayından beri yanmadığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ceyhun Elgin, sınıflarda eylül ayından beri kaloriferlerin yanmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elgin, "Bugünkü International Economics dersimizi çift paltoyla yaptık, zira sınıfımızda kaloriferler yanmıyor, eylül ayından bu yana hiç yanmadı" dedi.

Elgin, "Eğitimin kalitesini sadece içerikle değil, fiziksel şartlarla da sağlamak gerekiyor sanki" eleştirisinde bulundu.