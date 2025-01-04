Boğaziçi direnişi 5’inci yıla giriyor: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyum rektör” atanmasıyla başlayan direniş 4’üncü yılının sonunda akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar okul önünde bir araya geldi.

Giriş kapısı önünde yapılan açıklamada akademisyenler adına hazırlanan ortak metni, sinema ve belgesel alanında dersler veren Can Candan okudu.

Rektörlüğe karşı sırt dönme nöbetlerinin 990’ncı gününde olduklarını belirten Candan; "Türkiye üniversiteleri için beklentimiz ve nihai hedefimiz tüm üniversite yönetimlerinin demokratik süreçlerle, liyakat kıstaslarına uygun olarak belirlendiği, çağdaş ve evrensel kriterlere uygun bir yükseköğretim modeline geçilmesidir. Bu hedefler doğrultusunda kurumumuzun geleceğine dair ilkesel taleplerimizi yineliyoruz” dedi.