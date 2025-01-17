Boğaziçi direnişinde 1000'inci nöbet: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’ne 'kayyum rektör' atanmasıyla başlayan direniş 1475'inci gününde.

Akademisyenler, 1000’inci kez “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” diyerek sırtlarını rektörlüğe döndü.

Akademisyenlere mezunlar ile öğrencilerin yanı sıra siyasi parti ve sendika temsilcileri de destek verdi.

DİRENİŞ 4'ÜNCÜ YILINDA

Boğaziçi Üniversitesi’nde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Melih Bulu'yu rektör atamasıyla başlayan direniş 4. yılında.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Ocak 2021'de Melih Bulu'yu rektör olarak atamış, akabinde öğrenciler öğrenciler, 'kayyum rektör' diye nitelendirdikleri Melih Bulu’yu kampüste protesto etmeye başlamışlardı.

5 Ocak 2021'de akademisyenler ve öğretim üyeleri, cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönme eylemine başladı. Bugün aynı bu eylemin 1000'inci günü.