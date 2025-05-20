Boğaziçi dosyasına bakan hakim yıllık izne çıkmış

Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) 13 Mayıs’ta 6 yaşındaki çocuğun evlendirilebileceğini savunan gerici Nureddin Yıldız'ı etkinlik için kampüse davet etmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklanan 1 öğrencinin 16 Mayıs Cuma günü serbest bırakılmasına karşın 5’inin tutukluluk hali devam ediyor.

"Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanan öğrenciler için “serbest bırakılsınlar” çağrısı sürüyor.

HAKİM İZNE ÇIKMIŞ

5 öğrenci için aileler bu hafta tahliye kararı beklerken dosyaya bakan hakimin yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı. Tutuklu öğrencilerden Mina Pelit’in annesi Özlem Tutar BirGün’e konuştu.

Tutar, “Biz çocuklarımızın tahliye edilmesini beklerken hakimin yıllık izne çıktığını öğrendik. Final haftası başladı. Bu çocukların okullarında olması, derslerini çalışması lazım. Nöbetçi hakim de karar vermiyor. En aşağı 1 hafta daha cezaevinde kalacaklar” dedi.

"YALNIZ BÜYÜTTÜM"

Mina’nın yaz okulunda ders almak için bu hafta yurt başvurusu yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Tutar, “Bursları tehlikeye girdi. Bu çocuk vakıfların, devletin bursuyla okuyor. Ben emekli bekar bir anneyim. Kızımı yalnız büyüttüm. Şimdi burslarını kaybederse ne olacak?” ifadelerini kullandı.

"KOLLARI MOSMORDU"

Tutuklama kararının ne akla ne vicdana sığmadığını vurgulayan Tutar şöyle konuştu:

“15 polis, 5 kız çocuğunun kendisini darbettiğini iddia ederek darp raporu almış. 5 çocuk 15 polisi nasıl darp etsin? Asıl çocuklarımız darp edildi. Mina 5 saat ters kelepçeyle yüz üstü bekletilmiş. Kolları mosmor olmuş. Kızım Mina okul öncesi öğretmenliği okuyor. Staj yaptığı kreşteki 4 yaşında çocuklar bile resim yapmış göndermek istiyor. Bu çocukların bir suçu yok. Ülkesini seven, edebiyatla, sanatla ilgilenen çocuklar bunlar.”