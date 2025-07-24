Boğaziçi kayyumu hukuk tanımıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan rektör atamalarına karşı başlattıkları direnişi sürdürürken üniversite senatosunda ise sular durulmuyor. Üniversite Senatosu’na İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden (İİBF) üye seçilen Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz, atanmış rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından ikinci kez senato toplantısına alınmadı.

İstinaf Mahkemesi 28 Şubat’ta yapılan senato toplantısına Zenginobuz’un çağrılmamasını “hukuka aykırı” bulmuş, alınan kararların da “hukuka uygun olamayacağını” ifade ederek kararlar için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Ancak dün toplantının gerçekleştiği binaya giden Prof. Dr. Zenginobuz bir kez daha, güvenlik görevlisi tarafından ‘‘listede adı bulunmadığı’’ iddiasıyla binaya alınmadı. Güvenlik görevlilerine senato üyesi olduğuna dair belge gösteren Zenginobuz, güvenlik görevlilerince ‘talimat bulunduğu’ iddiasıyla içeri alınmadı. Toplantının yapıldığı alanda ‘herhangi bir olaya karşı’ sivil polislerin de görevlendirildiği ileri sürüldü.

"ENGELLEMELERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİM"

Senato toplantısına alınmamasına tepki gösteren Prof. Dr. Zenginobuz, “Burada mahkeme kararının uygulanmaması söz konusu. Toplantıya alınmama dayanak olsun diye absürt bir görevden uzaklaştırma yazısı yazarak toplantıdan 2-3 gün önce bana gönderdiler. Yıllar sonra bir konuda hakkımda soruşturma açıldığı ve sonrasında da o çerçevede görevden uzaklaştırıldığım üzerine kurulmuş hukuksuz bir yazıdan söz ediyoruz. Meşru seçilmiş bir senatörüm ve mahkeme kararında da yazdığı gibi bir aksi yönde bir yargı kararı yok” dedi.

Senatoda muhalif bir senato üyesi istenmediğini söyleyen Zenginobuz, tüm engellemelere karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

MAHKEME KARARINI TANIMIYOR

Zenginobuz’un avukatı Acun Papakçı, “Bir fakültenin temsilcisini senato toplantısına sokmayan Rektör Naci İnci hakkında yapılan suç duyurusu soruşturma izni için YÖK’ün önünde bulunmaktadır. Bu süreçte İstinaf Mahkemesi de bu durumun hukuka uygun olmadığını tespit etmiştir. Buna rağmen İnci aynı hukuksuz fiili durumu devam ettirmektedir. Bu yaşananlar artık Prof. Ünal Zenginobuz’ u da aşarak hukuk ile keyfiyet arasında bilek güreşine dönmüştür. Hukuku temsil eden İstinaf Mahkemesinin kararları rektör Prof. Naci İnci tarafından uygulanmamakta, ciddiye alınmamaktadır” dedi.

“Bunun sonucu bir hukuk devletinde görevi kötüye kullanmak nedeniyle ceza yargılamasında sanık olmaktır” diye konuşan Papakçı, “Eğer YÖK tarafından bu kadar açık hukuksuzluğa rağmen soruşturma izni verilmezse bu kararı da yine mahkemelere şikâyet edeceğiz. Gerek rektör Prof. Naci İnci gerekse güvenlik görevlileri hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağız. Senato toplantısının iptali ve kararların yürütmesinin durdurulması için hukuki adımları atacağız” ifadelerini kullandı.