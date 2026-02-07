Boğaziçi kayyumu sınır tanımıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci, öğrencilerin sosyal alanlarını her geçen gün daha da kısıtlamaya devam ediyor. Bunun son örneği Rektörlük tarafından dört öğrenci kulübünün yer aldığı Hamlin Hall’daki odalarının boşaltılmasının istenilmesi oldu. Rektörlük tarafından, Spor Kurulu (SK), Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS), Müzik Kulübü (BÜMK) ve Güzel Sanatlar Kulübü'nden (GSK) odalarının Hisar Kampüsü'ne taşınmasını istemesine binanın "dersliğe dönüştürülecek olması" gerekçe gösterildi. Karara tepki gösteren öğrenciler, dün Hamlin Hall'da nöbet başlattı.

Öğrenci kulüplerinin üniversite yönetimi ile görüşmeleri sürerken öğrenciler Hisar Kampüsü'ndeki odaların kulüplerin ihtiyacını karşılayamadığına dikkat çekti. Kararın öğrenci kulüplerini faaliyetsizleştirme ve öğrencilerin Güney Kampüs'teki varlıklarını yok etme girişimi olduğunu ifade eden öğrenciler, alınan kararın geri çekilmesini talep etti.

KÜÇÜK ODALARA SIKIŞTIRILMAK İSTENİYORUZ

BirGün'e konuşan ismini vermek istemeyen bir öğrenci, üniversite yönetiminin aldığı karardan geri dönmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenci, "Bu alenen bir şekilde öğrenciyi kampüsün içinden atma girişimidir. Buradaki kulüplerde arkadaşlarımızla Boğaziçi kayyumu sınır tanımıyor Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, dört öğrenci kulübünün odalarının Hisar Kampüsü’ne taşınmasını istedi. Karara karşı binada nöbet başlatan öğrenciler, ‘‘Kayyumun bu yabancılaştırma politikasını kabul etmiyoruz’’ dedi yaptığımız etkinliklerin, hepsinin önüne geçiliyor. Bu kulüplerin Hamlin Hall'daki odaları arkadaşlarımızın kulüp çalışmalarını yapmalarını sağlayacak alana sahipken şimdi rektörlüğün taşınmamızı istediği alanlar küçük ve yeterli değil" dedi.

Taşınmalarının istenildiği yerde Güzel Sanatlar Kulübüne ait eserler için yeterli koruma alanının olmadığına dikkat çeken öğrenci, "Bu kulüplerde öğrencilerin kullandığı çok fazla ekipman varken taşınmamızı istedikleri odalarda ekipmanlar için bile yeterli alan yok. Tüm bunlar ortadayken nasıl bu odalarda kulüp faaliyetlerimize devam edebiliriz? Aldıkları bu kararla hem öğrencilerin toplanmasını hem de kulüplerin orada faaliyette bulunmasını zorlaştırıyorlar. Öğrenciler olarak Hamlin Hall'daki alanlarımızın derslik yapılmasına ilişkin kararı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALANLARIMIZI ASLA TERK ETMİYORUZ

Öte yandan Hamlin Hall'da nöbet başlatan öğrenciler, dün burada açıklama yaptı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Biz öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve yıllardır bulunduğumuz bu mekânlardan uzaklaştırılması kayyumun sistematik olarak uyguladığı bir yabancılaştırma politikasıdır. Güney Kampüs'te öğrencilerin var olabildiği son alanlardan olan Hamlin Hall ve ÖFB binaları bu politikanın devamı olarak BÜMK ve GSK gibi kulüplerden arındırılıyor. Kulüplerin ortak hafızasının yıllardır inşa ettiği bu kültürün öğrenci iradesi yok sayılarak sonlandırılmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: "Sürecin başından beri Öğrenci İşleri Dekanlığı ile yapılan hiçbir toplantıdan sonuç alamadık. Odalarımızdan çıkmamak adına sunduğumuz kültürel birikim, kurumsal hafıza ve mekanın önemi gibi gerekçelerimiz görmezden gelindiği gibi; bize tahsis edilmesi planlanan alanların yetersizliğine dair itirazlarımız da yanıtsız bırakıldı. Üstelik dayatılan bu yeni alanlarda elektrik altyapısı, ses yalıtımı, lavabo erişimi ve malzeme güvenliği gibi en temel gereksinimlerin sağlanacağına dair hiçbir garanti verilmemiştir ve bu imkânlar mevcutta yeterli değildir."