Boğaziçi kayyumuna mahkemeden engel

Boğaziçi Üniversitesi senatosuna kayyum rektör Naci İnci’nin talimatıyla alınmayan Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz hukuk mücadelesini kazandı. Zenginobuz’un senato toplantıya çağrılmaması üzerine yerel mahkeme, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği “yürütmeyi durdurma” kararına uyarak toplantının iptaline hükmetti.

Mahkeme, Üniversite Senatosu’na İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden (İİBF) üye seçilen Zenginobuz’un 28 Şubat’ta düzenlenen toplantıya alınmaması nedeniyle burada alınan kararlarda “hukuka aykırılık” buldu.

Mahkeme, verdiği iptal kararında “toplantı tarihi itibarıyla Zenginobuz’un Senato üyesi seçilmesine ilişkin anılan kararın iptaline yönelik her hangi bir işlemin veya yargı kararının bulunmadığı”na dikkat çekti.

İNADINI SÜRDÜRÜYOR

Kayyum rektör İnci’nin 28 Şubat ile 23 Temmuz’da düzenlenen senato toplantılarına çağırmadığı ve girişini engellediği Prof. Dr. Zenginobuz’u 3 Kasım’da gerçekleşen üçüncü toplantı da çağırmadığı öğrenildi.

"KORUMA ZIRHI DELİNDİ"

İnci hakkında “görevi kötüye kullanmak” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını anımsatan Zenginobuz’un avukatı Acun Papakçı, “Rektör Naci İnci'nin hukuka aykırı davrandığı, görevini kötüye kullanmış ve ile Boğaziçi Üniversitesi senato toplantısının iptaline sebep olarak kamuya zarar verdiği tartışmasız hale gelmiştir. Rektör İnci hakkında yaptığımız suç duyurusuna ilişkin YÖK'ün soruşturma izni vermemesi de bu kararla boşa düşmüştür” dedi.

Papakçı, “YÖK'ün soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararına karşı açılan davada soruşturma izni verilmesi durumunda Rektör Naci İnci hakkında ceza davası açılması ve hukuksuz davranışlarının hesabını vermesi sözkonusu olacaktır” diye konuştu.

"NACİ İNCİ'Yİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

“Atandığı günden bu yana Boğaziçi Üniversitesi’ni hukuka uygun olmayan uygulamalarla yöneten Rektör Naci İnci'ye sağlanan koruma zırhı iptal kararı ile delinmiştir” ifadelerini kullanan Papakçı şunları aktardı: