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Boğaziçi Köprüsü'nde silahlı saldırgan gözaltına alındı

Boğaziçi Köprüsü'ne taksiyle gelen bir şüpheli, polisin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.

Güncel
  • 07.06.2025 13:02
  • Giriş: 07.06.2025 13:02
  • Güncelleme: 07.06.2025 13:15
Boğaziçi Köprüsü'nde silahlı saldırgan gözaltına alındı
Fotoğraf: Ekol TV (Ekran görüntüsü)

Boğaziçi Köprüsü'nde silahlı şüpheli nedeniyle trafik Ankara istikametinde durma noktasına geldi.

Ekol TV’de yer alan habere göre silahlı bir şüpheli Boğaziçi Köprüsü'ne taksiyle geldi.

Köprünün ortasında araçtan inen şüpheli elinde silahla yürümeye başladı.

Polis ekipleri durumu kameralardan hızla fark etti.

TRAFİK AKSADI

Olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi dakikalarca ikna etmeye çalıştı.

İkna çabalarının üstüne teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Olay nedeniyle Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte yoğunluk yaşanıyor.

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