Boğaziçi Köprüsü'nde SMA eylemi yapan kişi tutuklandı

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde SMA yazılı aracı ile eylem gerçekleştiren R.C.Ç. adliyeye sevk edildi. R,C.Ç'nin ifadesinde SMA hastalarının durumuna dikkat çekmeyi istediğini söylediği ve pişman olmadığını belirttiği öğrenildi. Hakimlik, R.C.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

Boğaziçi Köprüsü'nde üzerinde SMA yazılı aracı durdurup bireysel bir eylem gerçekleştiren kişi tutuklandı.

İstanbul'da R.C.Ç adlı vatandaş, dün 22.14 sıralarında, Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönünde üzerinde SMA yazan bir araçla yolu kapattı.

Polis olası bir tehlikeye karşı köprüyü çift yönlü olarak yolu ulaşıma kapattı, köprünün iki tarafından da uzun kuyruklar oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir süre sonra ikna edilen R.C.Ç'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü açıkladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından şüpheli, polis ekiplerince teslim alındı.

R.C.Ç'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıkta ifade veren R.C.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk ifadesinde SMA hastalarının içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmak zorunda kaldığını söylediği ve pişmanlık duymadığını belirttiği öğrenildi.