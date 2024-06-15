Boğaziçi Köprüsü'nde SMA eylemi yapan şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde SMA yazılı aracı ile eylem gerçekleştiren R.C.Ç. adliyeye sevk edildi. R,C.Ç'nin ifadesinde SMA hastalarının durumuna dikkat çekmeyi istediğini söylediği ve pişman olmadığını belirttiği öğrenildi.

Boğaziçi Köprüsü'nde üzerinde SMA yazılı aracı durdurup bireysel bir eylem gerçekleştiren R.C.Ç. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da R.C.Ç adlı vatandaş, dün 22.14 sıralarında, Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönünde üzerinde SMA yazan bir araçla yolu kapattı.

Polis olası bir tehlikeye karşı köprüyü çift yönlü olarak yolu ulaşıma kapattı, köprünün iki tarafından da uzun kuyruklar oluştu.

Bir süre sonra ikna edilen R.C.Ç'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Şüpheli, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde SMA hastalarının içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmak zorunda kaldığını söylediği ve pişmanlık duymadığını belirttiği öğrenildi.