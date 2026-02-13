Boğaziçi'nde Erdoğan fırtınası: Okula girişler yasaklandı, öğrenciler gözaltına alındı!

Boğaziçi Üniversitesi’nde başında kayyum rektör Naci İnci’nin olduğu yönetim tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı “Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni” nedeniyle 13 Şubat 2026 Cuma günü (bugün) Güney Kampüs’teki tüm çalışmaların uzaktan yürütüleceği; kampüse yalnızca etkinlikte görevli personelin ve kız yurdunda kalan öğrencilerin giriş yapabileceği, bunların dışında hiçbir kişi ya da araca kampüse giriş izni verilmeyeceği duyuruldu.

Yapılması planlanan etkinlik kapsamında Thedorus Hall Yurt müdürlüğü tarafından öğrencilere gönderilen yazıda ise bugün sabah saat 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik gerekçeleriye yapılacak kontroller için yurt odalarını boşaltmaları istendi.

Ayrıca Güney Kampüs önünde akşam saatlerinde polis barikatları kuruldu. Okul giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ÖĞRENCİLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Boğaziçi öğrencileri bugün saat 13:30'da Kuzey Kampüs'te basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler yapmış oldukları açıklamada Erdoğan'ın kampüse gelişi gerekçesiyle yapılan uygulamalara tepki gösterdi.

Boğaziçi Öğrenci İnsiyatifi, açıklama öncesinde "YÖK, polis, medya, bu abluka dağıtılacak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek"sloganları atıldı. Açıklamayı öğrencilerden Emir Yücel Bulut okudu.

Öğrenciler Kuzey Kampüs'te basın açıklaması gerçekleştirdi. Fotoğraf: Birgün

Açıklamanın ardından Kuzey kampüsünün giriş çıkışı ablukaya alındı. Basın "Devlet büyüklerimiz gelecek" denilerek kampüs çevresinden uzaklaştırıldı.

Güvenlik güçleri basın mensuplarının kampüs çevresindeki kafelerde oturmasını ve kampüs önündeki kaldırımdan yürümesini engelledi.

GÖZALTILAR VAR

Kuzey Kampüs’ten çıkış yaparken uygulan kimlik kontrolü sırasında iki öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öğrencilerden birinin elindeki döviz gerekçesiyle gözaltına alındığı, dövizde “Faşist şeflik rejimine karşı mücadeleye” yazısının bulunduğu belirtildi.

Okulda bugün gözaltına alınan öğrencilerin Emek Gençliği’nden Sude Şener ve SGDF üyesi Ayşe Cebecioğlu öğrenildi.

ODA KAPILARINI KAPATMAK YASAK

Öğrenciler abluka altın alınan Güney Kampüs'teki Theodorus Hall Kız Yurdu'nda oda kapılarının kapatılmasına izin verilmediğini, koridorlarda polislerin nöbet tuttuğunu aktardı.

"ÇIKANA KADAR BEŞ DEFA ARANDIK"

Bugün kampüste yaşanan uygulamalar ve yoğun güvenlik önlemleri öğrencilerin tepkisini çekti. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü son sınıf öğrencisi İrem Ş., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Şahsen korkmadım ama bu kadar olağanüstü bir ortam yaratmaları çok saçma. Eğitimimiz aksıyor. Yemekhanemiz kapalı, kampüste yemek bile yiyemiyoruz. Yurttan zorla çıkarılıyoruz, ‘arama yapılacak’ deniyor" ifadelerini kullandı.

"HER YER POLİS DOLU"

Hisarüstü’nde ikamet eden bir kadın öğrenci ise, sabah evinden çıkıp kampüse doğru yürürken yoğun polis varlığıyla karşılaştığını söyledi.

“Evimden çıkıp okula gelirken fark ettim ki her yer polis dolu. Bu beni tedirgin etti. Çok rahat olmadığım bir ortamdaymışım gibi hissettim” diyen öğrenci, o gün kendisini ne okula gidiyormuş ne de yaşadığı mahalledeymiş gibi hissettiğini belirtti. “Sanki bir tehdit altındaymışım gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

"KALDIRIMDA ARANMAYA BAŞLADIM"

Uygulamaların bir gözdağı niteliği taşıdığını savunan öğrenci, “Bu biraz insanları sindirmek için yapılıyor. Yıllardır benzer uygulamalara alışığız ama bu kadarını beklemiyordum. En azından sadece okul girişlerinde olur diye düşünmüştüm. Sabah okula gelirken kaldırımda aranmaya başlandım. Tüm bölge çevik kuvvetle dolu” ifadelerini kullandı.