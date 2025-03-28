Boğaziçi'nde kayyum rektör, eylem yapılan alana hayvan gübresi döktürdü!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her iş günü Rektörlük binasına sırtlarını dönerek gerçekleştirdikleri nöbet eylemi alanına gübre döküldü.

Gelişmeyi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Tuna Tuğcu duyurdu.

Prof. Dr. Tuğcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet’i, meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?” diye sordu.

Tuna Tuğcu, çime hayvan gübresi atılmayacağı bilgisini verip, "Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor" dedi.

Tuğcu'nun paylaşımları şöyle:

"Bu kadar mı basitleştiniz? 4,5 yıldır durduramadığınız Akademik Nöbet'i meydanı gübreleyerek mi durduracaksınız?

Çime hayvan gübresi atılmaz. Çim gübresi ayrıdır. Bu mevsimde 20-5-10 gübre kullanılır ve hemen bol sulanır. Naci İnci, üniversite yönetmeyi bilmediği gibi gübrelemeyi de bilmiyor.

Boğaziçi Direnişi'ni yok etmek sözü vererek rektör olan Naci İnci 21 Ağustos'taki rektör ataması tarihi yaklaştıkça panik içinde ne yapacağını şaşırmış vaziyette.

Bugünlük nöbet bitti. Şimdi kendisi püfür püfür gübre kokusunun dibinde oturabilir???? #BoğaziçiYönetilemiyor

Bu arada basitlik gübre dökmekle bitmiyor. Gübreyi dökenler 'Bant ile çevrilen bölgeye girebilirsiniz' diye akıllarınca hocaların pislik içinde dururken fotoğrafını çekmeye heves ettiler. Böyle basitlikler hep geri teper ve tepiyor. İşte böyle yaptığınız basitlikle kalırsınız, bununla anılırsınız!"