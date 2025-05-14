Boğaziçi'nde Nureddin Yıldız protestosunda 6 öğrenci tutuklandı: Öğrenciler Çağlayan Adliyesi'nde buluştu
‘Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir’ açıklamasının sahibi İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi'ne davet edilmesini protesto etmesi sonucu gözaltına alınan 6 üniversite öğrencisi tutuklandı. Öğrenciler ise Çağlayan Adliyesi'nde toplanarak gözaltı ve tutuklamaları protesto ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çeşitli üniversitelerden öğrenciler, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğine ilişkin sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın üniversitelerindeki bir etkinliğe katılmasına karşı eylem yaptıkları için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilere destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.
Öğrenciler dün gözaltına alınan ve bugün tutuklanan 6 arkadaşları için basın açıklaması yaptı.