Boğaziçi'nde Nureddin Yıldız protestosunda 6 öğrenci tutuklandı: Öğrenciler Çağlayan Adliyesi'nde buluştu

Çeşitli üniversitelerden öğrenciler, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğine ilişkin sözleri nedeniyle tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın üniversitelerindeki bir etkinliğe katılmasına karşı eylem yaptıkları için gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilere destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

Öğrenciler dün gözaltına alınan ve bugün tutuklanan 6 arkadaşları için basın açıklaması yaptı.