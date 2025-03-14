Boğaziçi'nin kayyumuna suç duyurusu

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Senatosu üyesi Prof. Dr. Ekrem Ünal Zenginobuz’un 28 Şubat’ta düzenlenen toplantıya kayyum Rektör Naci İnci’nin talimatıyla alınmamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Zenginobuz’un avukatı Acun Papakçı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, İnci hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasında bulunularak kamu davası açılması istendi.

Zenginobuz’un toplantı günü güvenlik görevlilerince fiziki müdahale ile binaya alınmadığına dikkat çekilen suç duyurusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu uyarınca rektörün fakülte kurulunun seçimi onaylamak gibi bir yetkisinin bulunmadığı hatırlatıldı.

Suç duyurusunda, “YÖK Kanunu madde 14 uyarınca davacının toplantıya davet edilmesi zorunludur. Toplantının yapılacağı binaya girişinin engellenmesi toplantıyı başından sakatlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün hukuka açıkça aykırı düzenlediği bu toplantıda İİBF Fakültesi temsil edilememiş, görüşülen konularda görüş bildirilememiş ve kanunun aradığı demokratik temsil ilkesi yok sayılmıştır” denildi.

TOPLANTI İPTAL EDİLSİN

Avukat Papakçı aynı zamanda İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde ise Senato Üyesi Zenginonuz’un toplantıya alınmaması nedeniyle yürütmenin durdurularak toplantının ve toplantıda alınan kararların iptal edilmesi istendi.

Toplantının usule aykırı yapıldığı belirtilen dava dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“İdari işlemin hukuka açıkça aykırı olması ve telafisi güç ve imkansız zararların doğması şartları gerçekleşmiştir. Bu nedenle yürütmenin de durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca uygulanmakla etkisi tükenecek idari işlemler söz konusu olduğundan savunma alınmadan yürütmenin durdurulması gerektiğine inanmaktayız.”

YÖK, DUR DEMELİ

Dr. Avukat Papakçı, “Rektör olarak fakülte kurulunun seçimi ile bağlı olup bu seçim hakkında bir takdir yetkisi yok. İnci’nin yaptığı bu uygulama açıkça kanuna aykırı. Bu tür bir davranışın görevi kötüye kullanma ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarını oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kamuya zarar verildiği de açıktır. Bu sebeple İnci hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Savcılık YÖK’ten soruşturma izni isteyecektir. İznin verilmemesi durumunda o kararın iptali yönünde de dava açacağız” dedi.

Senato toplantısının ve alınan kararların iptalini talep ettiklerini ifade eden Papakçı son olarak şöyle konuştu:

“Boğaziçi Üniversitesinin en üst akademik organı olan Üniversite Senatosu ikinci kez kanunlara aykırı şekilde bir üyeden gizlenerek toplanmıştır. Güncel olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetim krizi her geçen gün bu tür keyfi ve hukuka aykırı işlemlerle derinleşmektedir. Prof. Dr. Naci İnci ‘ben yaptım oldu anlayışı’ ile hareket etmektedir. YÖK'ün bu hukuksuz keyfi uygulamalara dur demesi gerektiği açıktır.”